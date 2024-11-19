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لبنان

وزير الزراعة بحث مع ممثلة "الفاو" في تعزيز المساعدات للقطاع الزراعي المتضرر

Lebanon 24
19-11-2024 | 03:51
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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه ممثلة منظمة "الفاو" في لبنان فيرونيكا كواترولا، وجرى التباحث في المشاريع الثنائية.

وخلال اللقاء وضعت السفيرة الوزير الحاج حسن في اجواء الحراك الذي تقوده "الفاو" مع الهيئات المانحة من أجل تعزيز المساعدات للقطاع الزراعي اللبناني بما يخدم القطاع الزراعي المتضرر ويثبت الأمن الغذائي.
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بدوره عرض الحاج حسن التطورات الميدانية والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان و الشعب اللبناني، وخسائر القطاع الزراعي المستمرة في أربع محافظات.

وأكد وزير الزراعة أن "ما يتعرض له لبنان هو عدوان شرس يفتقد كل معاني الإنسانية ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بالزام الكيان الاسرائيلي بوقف فوري لاطلاق النار والالتزام بالقرارات الدولية".
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