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لبنان

بخاري في بكركي

Lebanon 24
19-11-2024 | 04:12
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي السفير السعودي وليد بخاري.
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البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يستقبل في هذه الاثناء في الصرح البطريركي في بكركي السفير السعودي وليد بخاري
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بخاري

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