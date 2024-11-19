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لبنان

"علي" خسر حياته بحادث أليم في استراليا

Lebanon 24
19-11-2024 | 04:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الشاب علي حسين ابن بلدة مشمش العكارية توفي اثر حادث سير أليم اودى بحياته في استراليا.
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