Advertisement

لبنان

صباح اليوم.. هذه المستوطنات الإسرائيلية تحت نيران "الحزب"

Lebanon 24
19-11-2024 | 04:27
A-
A+
Doc-P-1280500-638676125854218007.jpg
Doc-P-1280500-638676125854218007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف عند الساعة 10:20 من صباح اليوم الثلاثاء، قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل، بصليةٍ صاروخيّة. 
 
 
 
كما استهدف "الحزب" تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنات المنارة، كفار بلوم، وأفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.
Advertisement

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-11-19
04:02 | 2024-11-19
05:35 | 2024-11-19
05:32 | 2024-11-19
05:28 | 2024-11-19
05:26 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24