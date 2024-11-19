21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صباح اليوم.. هذه المستوطنات الإسرائيلية تحت نيران "الحزب"
Lebanon 24
19-11-2024
|
04:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف عند الساعة 10:20 من صباح اليوم الثلاثاء، قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل، بصليةٍ صاروخيّة.
كما استهدف "الحزب" تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنات المنارة، كفار بلوم، وأفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.
Advertisement
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غارة مار الياس: معلومات جديدة عن "الضحية"
Lebanon 24
غارة مار الياس: معلومات جديدة عن "الضحية"
01:30 | 2024-11-19
19/11/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنان معروف بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنان معروف بعد صراع مع المرض
08:59 | 2024-11-18
18/11/2024 08:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها وخسرت جمالها.. ممثلة سورية شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها وخسرت جمالها.. ممثلة سورية شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!
08:52 | 2024-11-18
18/11/2024 08:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب في الاشرفية.. اليكم ما جرى في احد الافران
Lebanon 24
حادث غريب في الاشرفية.. اليكم ما جرى في احد الافران
00:33 | 2024-11-19
19/11/2024 12:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُعلن هوكشتاين وقف إطلاق النار غداً؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
هل سيُعلن هوكشتاين وقف إطلاق النار غداً؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
07:00 | 2024-11-18
18/11/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-11-19
الانترنت مهدد في لبنان... اضرار كبيرة على الشبكة والعين على الكابل البحري
04:02 | 2024-11-19
هوكشتاين في عين التينة
05:35 | 2024-11-19
حصيلة "غارة الشياح".. إليكم عدد الشهداء
05:32 | 2024-11-19
الابيض يطلق غدا الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلونزا
05:28 | 2024-11-19
بمناسبة الذكرى الـ81 للإستقلال.. تعميم مهمّ من رئاسة مجلس الوزراء
05:26 | 2024-11-19
وزير إسرائيليّ يُحدّد شروطاً لإنهاء الحرب في لبنان.. ماذا أعلن؟
فيديو
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
19/11/2024 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
19/11/2024 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
19/11/2024 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24