صباح اليوم.. هذه المستوطنات الإسرائيلية تحت نيران "الحزب"

أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف عند الساعة 10:20 من صباح اليوم الثلاثاء، قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل، بصليةٍ صاروخيّة.

كما استهدف "الحزب" تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنات المنارة، كفار بلوم، وأفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.