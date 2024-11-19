سلام: ألف تحية لكل من آمن ببيروت وللبنان دوام العزة والكرامة

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كتب وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، على منصة "اكس": "عاصمة الحياة هي بيروت الأبيّة، نابضة بالحياة هي ام الشرائع حاضنة للحياة هي ست الدنيا،هي قلب الوطن النابض حباً وايمانا بانها أمان وملجأ كل لبناني وعربي وانسان شريف اراد السلام والامان، ولفظت بعيدا كل من لم يُحسِن معاملتها ولم يبادرها الحب والاحترام والكرامة".اضاف:"هي الوصيّة وولية الأمر والحافظة والحاضنة لكل لبناني من جنوبه الى شماله ومن بقاعه الى جبله ومتنه.هي العاصمة العصية منذ الأزل على الغزاة وعلى اطماع الاعداء، فكيف اليوم؟! وبيروت تعلمت واشتد عضدها بوحدة اللبنانيين وتقف وقفة رجل واحد في وجه اعتداءات العدو الاسرائيلي الغاشم الذي يستميت غيظاً وقهراً بأن البيارتة، أهل بيروت، ما زالوا يحتضنون اخوتهم في الوطن الذين لجأوا تلقائيا وبالفطرة الى عاصمتهم الأبيّة للإحتماء بين جدرانها وتحت سقوفها في احضان البيارتة من الاعتداءات الاسرائيلية البربرية الدموية الغاشمة".وتابع:"هذا العدو الذي يجيّش الدنيا وما فيها علّه ينجح في تأجيج الفتنة وزرع الشرخ بين جمالية تنوّع المكون اللبناني، الذي لولا تدخلات الخارج من مبدأ فرق تسد ما عرفنا لا الطائفية ولا المذهبية ولا الأوساخ الدنيوية.يا عدوّي،اعتديت على بيروت مرارا وتكرارا وبشتى وافظع الطرق وما نلت الّا الفشل الذريع وخيبة الأمل.يا عدوّي،فجّرت مرفأ بيروت ودمّرت الضاحية وقصفت الباشورة ورأس النبع وزقاق البلاط ومار الياس ليلاً.. ولكن يا عدوّي،نحن اللبنانيين ونحن البيارتة لا نُكسر ولا نُهزم، ووقفنا صباح اليوم التالي ننفض غبار دماركم ووحشيتكم ولاانسانيتكم وعنجيهتكم ، ودفنا شهداؤنا المسالمين الأبرياء، وها نحن في هذا الصباح ايضاً نعيد اعمار ما دمّرتم، يد بيد مع كل من يحمل شرف الهوية اللبنانية...يا عدوّي،لا كلمة تعلو فوق الحق، ولا سلطان الا الحق.يا عدوّي،دخلت بيروت عام 1982 فأخرجكم البيارتة وشتتوا احلامكميا عدوّي،نحن اصحاب الارض ومن قلب لبنان النابض، العاصمة بيروت نحمي بوحدتنا الـ 10452 كلم كتف بكتف..يا عدوّي،قبضايات لبنان وبيروت من صائب سلام الى صبري حمادة، وبشارة الخوري، ومجيد ارسلان، وكميل شمعون وسعيد المنلا، وهنري فرعون، وحبيب ابو شهلا، ورشيد بيضون، وعادل عسيران، وحميد فرنجية، ومحمد الفضل، وسليم تقلا وعبد الحميد كرامي، ومارون كنعان صنعوا الاستقلال ووقعوا على علم لبنان الجديد الخفّاق غصباً عن الاستعمار، ومنهم محتجزون في قلعة راشيا عام 1943... فأفّهَم ان لبنان لن يهزم والعاصمة بيروت لن تركع، ولن نستنكر!".وسأل:"فهل ينفع الاستنكار؟ وسلطان جائر يتحكم بصناعة القرار... وليعلم القاصي والداني والصديق والقريب ان النضال هو كلمة حق عند سلطان جائر، فهل من يجرؤ علناً على القول ان اسرائيل فوق القانون وتضرب القوانين والشرعية الدولية عرض الحائط؟!نعم، يسقط الكلام والاستنكار الى ان تصحو الضمائر وتستفيق الانسانية!!يا أشقاء وأصدقاء واحباء ست الدنيا، بيروت:قلنا مراراً وحذرنا سابقا من غاية استهداف العاصمة بيروت بعد مشاهد القتل والدمار على الاراضي اللبنانية كافة، ومخطط حكومة نتانياهو الدموي من القصف الممنهج لآلة القتل والدمار الإسرائيلية، بأن الدور سيصلكم لا سمح الله، إنها بيروت، عاصمة عربية ضمن حضن ودرع عربي.اخيراً، وليس آخراًتحية للبيارتةوالف تحية لكل من آمن ببيروت وأهلها بانهم اهل الوفاء والكرم والامن والامان واعتمدها ملجأً يأويه واهله وأقرباؤه واصدقاؤه وبيئته من نار العدو وهمجيته.فمن قلبي سلام وألف سلام لبيروت واهلها، وللبنان وطن الحياة والأبطال دوام العزّة والكرامة".