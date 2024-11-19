بصاروخ موّجه.. غارة إسرائيلية على منزل في الغندورية

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نفذت مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء غارة بصاروخ موّجه مستهدفة أحد المنازل في بلدة الغندورية جنوب لبنان ما تسبب باندلاع حريق في المكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتعمل فرق من الدفاع المدني في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي على اخماد الحريق.