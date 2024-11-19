حصيلة "غارة الشياح".. إليكم عدد الشهداء



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي فجر اليوم على الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد شخصين.

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