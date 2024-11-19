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لبنان
حصيلة "غارة الشياح".. إليكم عدد الشهداء
Lebanon 24
19-11-2024
|
05:35
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي فجر اليوم على الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد شخصين.
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