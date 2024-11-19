بالطائرات... "حزب الله" شنّ هجوماً على قاعدة رامات ديفيد

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية قاعدة رامات ديفيد جنوب شرق حيفا المحتلة، وأشار إلى أنّ المسيّرات أصابت أهدافها.

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