أعلنت العلاقات الإعلامية لحزب الله في بيان عن تأجيل كلمة الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إلى موعد يُحدد لاحقاً.

وكان من المتوقع أن يُلقي قاسم كلمة عصر اليوم.