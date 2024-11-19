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لبنان

تأجيل كلمة الأمين العام لـ"حزب الله"

Lebanon 24
19-11-2024 | 06:05
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أعلنت العلاقات الإعلامية لحزب الله في بيان عن تأجيل كلمة الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إلى موعد يُحدد لاحقاً.
 
وكان من المتوقع أن يُلقي قاسم كلمة عصر اليوم. 
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