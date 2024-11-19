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لبنان

ميقاتي استقبل هوكشتاين: الاولوية هي وقف اطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية

Lebanon 24
19-11-2024 | 06:18
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين بعد ظهر اليوم في دارته، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية  ليزا جونسون. وجرى البحث المساعي التي يقوم بها هوكشتاين لوقف اطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701.
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وفي خلال الاجتماع جدد الرئيس ميقاتي التأكيد" أن الاولوية لدى الحكومة هي وقف اطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الاراضي اللبنانية كافة، وكل ما يحقق هذا الهدف له الاولوية".
وأشار الى"ان الهم الاساس لدى الحكومة هو عودة النازحين سريعا الى قراهم وبلداتهم ووقف حرب الابادة الاسرائيلية والتدمير العبثي الحاصل للبلدات اللبنانية".
وشدد على "تطبيق القرارات الدولية الواضحة، وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب".
 
 
 
 
 
 
اللقاء مع بري
 
وكان هوكشتاين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وقال الموفد الأميركي إنّ "الاجتماع مع بري كان بناءً للغاية"، واضاف: "نحن أمام فرصة حقيقية للوصول الى نهاية للنزاع والنافذة مفتوحة الان".


وقال هوكشتاين: "أنا ملتزم بالقيام بكل ما بوسعي للوصول إلى نهاية لهذا النزاع، ولقد أجرينا نقاشات مفيدة للغاية لتضييق الفوارق".


وأشار إلى أنّ "قرار وقف النار في نهاية الأمر يعود إلى لبنان وإسرائيل، ونأمل أنّ تُسفر الأيام المقبلة عن قرار حاسم لوقف إطلاق النار".
 
 
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