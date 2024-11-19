خلال شهرين.. كم بلغ عدد الأطفال الشهداء في لبنان؟

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف الثلاثاء، أن أكثر من 200 طفل استشهدوا في لبنان، في غضون شهرين تقريبا منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، بمعدل "أكثر من ثلاثة" أطفال يوميا.وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر في تصريح صحافي في جنيف: "رغم وفاة أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين، إلا أن اتجاها مقلقا يبرز ويظهر أنه يجري التعامل بلا مبالاة مع هذه الوفيات من جانب هؤلاء القادرين على وقف هذا العنف".ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من تشرين الأول 2023 على وقع الحرب في غزة، استشهد أكثر من 3516 شخصا على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية. (العربية)