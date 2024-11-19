Advertisement

لبنان

كتاب مفتوح من نادي القضاة إلى الحكومة بشأن الجرائم االسرائيلية

Lebanon 24
19-11-2024 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1280571-638676203558485308.jpg
Doc-P-1280571-638676203558485308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي قضاة لبنان في بيان انه"في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية التي يتعرض لها لبنان،  تم توجيه كتاب مفتوح الى الحكومة اللبنانية يوثق هذه الجرائم ويصنفها قانونًا .

وطلب من "الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة" ، مقدما  النصح لضحايا هذه الاعتداءات عن "سبل الملاحقة الممكنة".
Advertisement
 
للإطلاع على الكتاب إضغط هنا
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:18 | 2024-11-19
04:30 | 2024-11-19
07:23 | 2024-11-19
07:19 | 2024-11-19
07:00 | 2024-11-19
06:57 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24