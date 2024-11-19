كتاب مفتوح من نادي القضاة إلى الحكومة بشأن الجرائم االسرائيلية

أعلن نادي قضاة لبنان في بيان انه"في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية التي يتعرض لها لبنان، تم توجيه كتاب مفتوح الى الحكومة اللبنانية يوثق هذه الجرائم ويصنفها قانونًا .



وطلب من "الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة" ، مقدما النصح لضحايا هذه الاعتداءات عن "سبل الملاحقة الممكنة".

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