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لبنان

السنيورة زار الصندوق الكويتي للتنمية والمعهد العربي للتخطيط

Lebanon 24
19-11-2024 | 06:52
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جال الرئيس فؤاد السنيورة على عدد من المسؤولين الكويتين وبحث معهم في الأوضاع التي يمر بها لبنان من مختلف الجوانب، متابعا معهم مشاريع تنفذها الكويت في لبنان وشاكرا لهم "عنايتهم بلبنان وببعض المشاريع المهمة فيه".
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وزار السنيورة صباحا المعهد العربي للتخطيط في الكويت والتقى مديره العام الدكتور عبدالله الشامي، في حضور رئيس الجهاز الإداري السيد كريم عادل درويش ووكيل المعهد وليد عبدمولاه، وكان عرض لنشاطات واعمال المعهد الراهنة والمستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، منح الشامي السنيورة درعا تكريمية عربون صداقة وتقدير.

كما زار السنيورة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والتقى مديره العام وليد شملان البحر وكان بحث في المشاريع التي يمولها الصندوق في لبنان وشكر على التعاون مع لبنان والاهتمام به.

كما التقى السنيورة السفير الكويتي السابق في لبنان عبد العال القناعي وكان بحث في العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة.
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