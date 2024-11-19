اليونيفيل: قدرتنا على مراقبة حدود لبنان الجنوبية باتت محدودة للغاية

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قال متحدث باسم قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان "اليونيفيل"، إن قدرة القوات على المراقبة عند حدود لبنان الجنوبية "محدودة للغاية"، بسبب الأضرار التي تعرضت لها مواقعها.ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم قوات اليونيفيل قوله: "قدرتنا على المراقبة محدودة للغاية بسبب الصراع المستمر والأضرار التي لحقت بأبراجنا"، وأضاف أن الأرجنتين أخطرت بعثة حفظ السلام الأممية في لبنان بأنها ستسحب 3 من ضباطها. (العربية)