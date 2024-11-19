فرنجيه بحث وسفيرة النروج في المستجدات السياسية

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استقبل رئيس تيار" المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي ، سفيرة النروج في لبنان هيلدا هارالدستاد، بحضور الدكتور جان بطرس.وجرى التداول في المستجدات السياسية والتطورات الأخيرة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.