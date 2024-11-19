Advertisement

لبنان

فرنجيه بحث وسفيرة النروج في المستجدات السياسية

Lebanon 24
19-11-2024 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1280590-638676230388191066.jpg
Doc-P-1280590-638676230388191066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل رئيس تيار" المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي ، سفيرة النروج في لبنان هيلدا هارالدستاد، بحضور الدكتور جان بطرس.

 وجرى التداول في المستجدات السياسية والتطورات الأخيرة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "الجديد": زغرتا جزء من الوطن الذي يتعرض لحرب ابادة يقوم بها الاسرائيلي ونتنياهو
lebanon 24
19/11/2024 18:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من عين التينة: المهم اليوم أنّ يخرج لبنان منتصراً
lebanon 24
19/11/2024 18:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
19/11/2024 18:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان فرنجية لـ "الجديد": لا زلنا في مرحلة الكاتيوشا والكورنيت وما زلنا في البدايات ومن يراهن على خسارة المقاومة "غلطان كتير"
lebanon 24
19/11/2024 18:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24

سليمان

فرنجية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:18 | 2024-11-19
11:37 | 2024-11-19
11:22 | 2024-11-19
11:21 | 2024-11-19
11:05 | 2024-11-19
10:38 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24