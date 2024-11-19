نقل سيّدة إلى المستشفى... هذا ما حصل معها أثناء مرورها في الشارع (صورة)

أُصيبت ل.س بجروحٍ متفرقة، بعدما انهار جزء من سقف محل على رأسها، أثناء مرورها في شارع لطيفة في منطقة الزاهرية - طرابلس.

وقد عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقلها الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج.