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لبنان

نقل سيّدة إلى المستشفى... هذا ما حصل معها أثناء مرورها في الشارع (صورة)

Lebanon 24
19-11-2024 | 07:26
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أُصيبت ل.س بجروحٍ متفرقة، بعدما انهار جزء من سقف محل على رأسها، أثناء مرورها في شارع لطيفة في منطقة الزاهرية - طرابلس.
وقد عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقلها الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج.
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