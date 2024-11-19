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لبنان

إسرائيل تُعلن عن اغتيال قائد عسكريّ في "حزب الله"... إليكم هويته

Lebanon 24
19-11-2024 | 07:41
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زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ طائرات حربية اغتالت في بلدة كفرجوز في جنوب لبنان، علي توفيق الدويك قائد منظومة القذائف الصاروخية المتوسطة المدى التابعة لـ"حزب الله".

وادعى أنّ "الدويك كان يتولى قيادة منظومة القذائف الصاروخية المتوسطة المدى منذ شهر أيلول 2024، خلفًا لقائد المنظومة السابق الذي اغتيل".
 
 
 
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