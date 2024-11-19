إسرائيل تُعلن عن اغتيال قائد عسكريّ في "حزب الله"... إليكم هويته

زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ طائرات حربية اغتالت في بلدة كفرجوز في جنوب لبنان، علي توفيق الدويك قائد منظومة القذائف الصاروخية المتوسطة المدى التابعة لـ"حزب الله".



وادعى أنّ "الدويك كان يتولى قيادة منظومة القذائف الصاروخية المتوسطة المدى منذ شهر أيلول 2024، خلفًا لقائد المنظومة السابق الذي اغتيل".

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