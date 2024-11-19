Advertisement

لبنان

حتّى هذا التاريخ.. الإمارات تُعلق رحلاتها إلى لبنان

Lebanon 24
19-11-2024 | 08:08
A-
A+
Doc-P-1280605-638676259154845576.png
Doc-P-1280605-638676259154845576.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركتا "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" عن تحديثات بشأن الرحلات الجوية من العراق ولبنان وإليهما.

وقالت "طيران الإمارات" إنها ألغت الرحلات من بغداد وإليها حتى 30 تشرين الثاني 2024 الجاري.

وأوضحت الشركة أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يمرون عبر دبي على متن "طيران الإمارات" إلى بغداد، كوجهة نهائية، في نقطة انطلاقهم، حتى إشعار آخر.
Advertisement

ومن جانبها قالت "فلاي دبي" في بيان إن الرحلات إلى بغداد مستمرة، وأنه سيتم قبول المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة على الشركة للسفر إلى بغداد كوجهة نهائية.
 
وقالت الشركة إنها تنصح المتعاملين بمراقبة حالة رحلة "فلاي دبي" الخاصة بهم بانتظام.
 
ومن جهة أخرى، أعلنت "طيران الإمارات" إلغاء الرحلات من العاصمة اللبنانية بيروت وإليها حتى 31 كانون الأول 2024، كما أنه لن يتم فيه قبول المسافرين الذين يمرون عبر دبي للسفر إلى بيروت (الوجهة النهائية)، في نقطة انطلاقهم.

ودعا البيان، المتعاملين المتأثرين بإلغاء الرحلات، الاتصال بوكلاء الحجز، للحصول على خيارات سفر بديلة، أو الاتصال بالشركة في حال حجزوا مباشرة من "طيران الإمارات".

كما يُطلب من المتعاملين التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز" لتلقي التحديثات، بحسب بيان الشركة. (سكاي نيوز عربية) 

لبنان

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:18 | 2024-11-19
11:37 | 2024-11-19
11:22 | 2024-11-19
11:21 | 2024-11-19
11:05 | 2024-11-19
10:38 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24