اعتبر زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس أن "أي اتفاق مع لبنان لا يشمل أمنا حقيقيا لإسرائيل وحرية حركتها في لبنان يعتبر هدية لحزب الله".

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