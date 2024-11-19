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لبنان

غانتس: هكذا اتفاق يُعتبر هدية لـ"حزب الله"

Lebanon 24
19-11-2024 | 08:44
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اعتبر زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس أن "أي اتفاق مع لبنان لا يشمل أمنا حقيقيا لإسرائيل وحرية حركتها في لبنان يعتبر هدية لحزب الله".
 
 
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