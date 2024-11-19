غداً... مجلس فاتحة عن روح محمد عفيف في بيروت

أعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، في بيان "إقامة مجلس فاتحة عن روح كبير قادة الاعلام الحاج محمد عفيف وأبنائه في العمل الذين استشهدوا بتاريخ 17 تشرين الثاني 2024 إثر استهداف صهيوني غادر في بيروت، الأربعاء 20 تشرين الثاني 2024 من الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا، وذلك في مجمع أهل البيت الجناح (قرب سبينيس)".

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