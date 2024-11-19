بلدية زغرتا - اهدن ناشدت الاهالي... هذا ما طالبت به

Advertisement

طالبت بلدية زغرتا - اهدن الاهالي في بيان، التعاون لحل مشكلة السير في محلة العقبة - زغرتا، ولفتت الى ان المحلة "⁠تشهد زحمة سير، لا سيما أثناء المناسبات المتنوعة في كنيسة مار مارون، واستكمالا للجهود المبذولة لحلحلة الزحمة، تطلب البلدية من المواطنين عدم ركن سياراتهم في وسط الطريق أو قرب المستديرات او بمحاذاة الكنائس لاي سبب، لان ذلك يزيد من شلل حركة السير اليومية".واعلنت البلدية انها تشدد على تطبيق الاتي: "ركن السيارة في المواقف الخاصة أو في أماكن لا تسبب بزحمة، ⁠احترام تعليمات عناصر شرطة السير من قوى أمنية وشرطة بلدية والتقيد بها و⁠سلوك طرقات بديلة ومفارق رديفة في حال توافرت لتخفيف الازدحام".من جهة اخرى أشارت البلدية الى انها بدأت في اهدن "التحضيرات اللوجستية لمواكبة فصل الشتاء، وقد تم اقفال بعض الطرقات الفرعية لتشديد الاجراءات الامنية"، وتمنت على "كل مواطن أن يكون خفيرا".