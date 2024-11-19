مقتل جندي إسرائيليّ من لواء "غولاني" في جنوب لبنان... هذه صورته

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الجندي في لواء "غولاني" عومر موشيه غالدور خلال المعارك في جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، نشر الإعلام الإسرائيلي صورة للجندي القتيل.

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وكانت إسرائيل أشارت إلى إصابة 1000 عسكريّ إسرائيليّ في جنوب لبنان، منذ بدء العمليّة البريّة. (رصد لبنان 24)