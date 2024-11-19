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لبنان

عن لقائه بهوكشتاين واتّفاق وقف إطلاق النار... ماذا كشف بري؟

Lebanon 24
19-11-2024 | 09:30
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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الوضع جيد مبدئياً"، وذلك بعد لقائه لساعتين مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين لبحث المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وفي حديث لـ"الشرق الأوسط"، أوضح بري أن ما تبقى لإنجازه هو "بعض التفاصيل"، مشيراً إلى أن "هناك ممثلاً عنه وممثلاً عن الأميركيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية، وبتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون مغادرة هوكشتاين إلى إسرائيل، وننتظر ما سيحمله من هناك"، مكرراً أن الأمور "جيدة".
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وأكد بري أن الضمانات في ما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين. وعما إذا كانت المسودة التي تتم مناقشتها قد تمت مناقشتها مع الإسرائيليين، أجاب بري: "هوكشتاين يقول إنه نسق مع الإسرائيليين في ما يخص المسودة"، لكن بري استدرك قائلاً: "إنها ليست المرة الأولى التي ينكر فيها الإسرائيليون تعهداتهم".
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