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لبنان

للمعلمين والمتعلمين... الحلبي يطلق حزم الإنترنت المجانية

Lebanon 24
19-11-2024 | 10:08
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 أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إطلاق حزم الإنترنت المجانية للمعلمين والمتعلمين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ووجه الحلبي "تحية الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي على عنايته ورعايته ومتابعته لشؤون القطاع التربوي، وإلى وزير الاتصالات الاستاذ جوني القرم وفريق عمل الوزارة، على الجهود التي بذلوها لإنجاز هذه الخطوة الكبيرة التي ستمكن الأسرة التربوية من التعلم من بعد والإفادة من موقع "مدرستي" التابع للمركز التربوي للبحوث والإنماء وتنزيل الكتب والدروس والتفاعل مع الأساتذة".
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وكشف ان "وزارة الاتصالات أجرت بالأمس تجربة بالتعاون مع وزارة التربية، شملت نحو خمسين متعلما، فأرسلت اليهم حزمة تحوي ٢٠ جيغابايت شهريا، مع الإرشادات اللازمة لتفعيلها واستخدامها لأغراض التربية والتعليم. على ان تطلق وزارة الاتصالات التوزيع العام يوم غد".

ودعا "أفراد الهيئة التعليمية والمتعلمين إلى الإفادة من هذه الحزمة الشهرية بصورة جيدة لإنجاح التعليم من بعد في هذه الظروف الخطرة التي يمر بها الوطن".

 
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