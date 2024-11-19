بالفيديو... أفيخاي أدرعي يزعم أنّه في جنوب لبنان

#عاجل رسالة صريحة من داخل قرية العديسة في جنوب لبنان من أمام ركام أحد المباني الارهابية التي تم تدميرها لأن حزب الله كان يستخدمها معقلًا إرهابيًا. حال هذا المبنى حال الكثير من المباني في جنوب لبنان وغيرها من المناطق اللبنانية. نواصل دك أوكار حزب الله pic.twitter.com/l97cLPOHPY