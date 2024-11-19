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لبنان

قائد الجيش استقبل هوكشتاين وبحثا في الاوضاع العامة

Lebanon 24
19-11-2024 | 10:22
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.
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وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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