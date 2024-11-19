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لبنان

قبل توجّهه إلى إسرائيل... من سيلتقي هوكشتاين في بيروت؟

Lebanon 24
19-11-2024 | 10:37
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أفادت مصادر "العربية" إنّ المبعوث الأميركيّ آموس هوكشتاين سيجتمع مع مستشار رئيس مجلس النواب نبيه برّي لتنقيح بعض الملاحظات على اتّفاق وقف إطلاق النار في لبنان، قبل التوجّه إلى إسرائيل.
 
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وأضافت المصادر أنّ اجتماع هوكشتاين مع ممثل بري قد يستمرّ لساعات، وبعدها سيتوجّه إلى تل أبيب.
 
 
 

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