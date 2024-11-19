قبل توجّهه إلى إسرائيل... من سيلتقي هوكشتاين في بيروت؟

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وأضافت المصادر أنّ اجتماع هوكشتاين مع ممثل بري قد يستمرّ لساعات، وبعدها سيتوجّه إلى تل أبيب.

أفادت مصادر "العربية" إنّ المبعوث الأميركيّ آموس هوكشتاين سيجتمع مع مستشار رئيس مجلس النواب نبيه برّي لتنقيح بعض الملاحظات على اتّفاق وقف إطلاق النار في لبنان، قبل التوجّه إلى إسرائيل.