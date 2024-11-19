مسؤول في "حزب الله".. هذه هويّة المُستهدف في "غارة مار الياس"

أفادت مصادر "الحدث" أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على منطقة مار الياس في بيروت هو علي منير شعيتو.

وقالت المصادر إن شعيتو كان مسؤول حزب الله في الجبهة الجنوبية في سوريا.