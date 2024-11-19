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لبنان

مسؤول في "حزب الله".. هذه هويّة المُستهدف في "غارة مار الياس"

Lebanon 24
19-11-2024 | 10:38
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أفادت مصادر "الحدث" أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على منطقة مار الياس في بيروت هو علي منير شعيتو. 
 
وقالت المصادر إن شعيتو كان مسؤول حزب الله في الجبهة الجنوبية في سوريا. 
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