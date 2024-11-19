غارة إسرائيلية على منزل في حبوش.. وسقوط إصابات

أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن العدو الإسرائلي استهدف منزلا في بلدة حبوش في النبطية.



وحسب المعلومات الاولية، فإن هذه الضربة نتج عنها سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

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