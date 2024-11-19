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لبنان

غارة إسرائيلية على منزل في حبوش.. وسقوط إصابات

Lebanon 24
19-11-2024 | 11:05
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن العدو الإسرائلي استهدف منزلا في بلدة حبوش في النبطية.

وحسب المعلومات الاولية، فإن هذه الضربة نتج عنها سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
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إسرائيلية

حبوش..

وسقوط

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