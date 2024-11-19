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لبنان

شرق مدينة الخيام.. عملية جديدة لـ"الحزب"

Lebanon 24
19-11-2024 | 11:21
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 05:15 من مساء اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.
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