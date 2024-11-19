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لبنان

عملية طعن وقعت داخل سجن القبة في طرابلس.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
19-11-2024 | 12:06
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع خلاف بين مساجين ليل أمس في سجن القبة - طرابلس، تطور لاحقاً الى اقدام احدهم على طعن المدعو "ز.ع" بآلة حادة في صدره.

وحسب المعلومات، تم نقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.
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وافاد المصدر ان الاشكال بين المساجين ناتج عن خلافات استفزازية.
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