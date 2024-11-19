عملية طعن وقعت داخل سجن القبة في طرابلس.. إليكم ما حصل

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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع خلاف بين مساجين ليل أمس في سجن القبة - طرابلس، تطور لاحقاً الى اقدام احدهم على طعن المدعو "ز.ع" بآلة حادة في صدره.وحسب المعلومات، تم نقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.وافاد المصدر ان الاشكال بين المساجين ناتج عن خلافات استفزازية.