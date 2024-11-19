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لبنان
عن وقف إطلاق النار.. إشارات إيجابية ومعلومات جديدة تكشف عنها مصادر
Lebanon 24
19-11-2024
|
12:30
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أكدت مصادر دبلوماسية لقناة العربية أن ما تم الاتفاق عليه بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يُعتبر خطوة جيدة، لكنها مرهونة بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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وأشارت المصادر إلى أن هوكشتاين تلقى إشارات مشجعة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لدعم مهمته في تحقيق تقدم بين بيروت وتل أبيب.
كما شددت المصادر على أن التفاهم بين بري وهوكشتاين يمثل تطورًا إيجابيًا، لكنه يبقى مشروطًا بقبول الجانب الإسرائيلي، ما يضع مصير هذا الاتفاق في دائرة الانتظار حتى إعلان موقف نتنياهو، مشيرة إلى أنّ هذه المحاولة الأخيرة لهوكشتاين في مهمته بين بيروت وتل أبيب.
وحسب المصادر فإنّ بري وهوكشتاين اتفقا على استبعاد بريطانيا وألمانيا من آلية المراقبة، مع الاكتفاء بأميركا وفرنسا ودولة عربية والأمم المتحدة في مراقبة تنفيذ 1701.
واشارت إلى أنّ هوكشتاين باق في بيروت للبت في نقطة خلافية بشأن الحدود البرية. (العربية)
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