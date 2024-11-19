عن وقف إطلاق النار.. إشارات إيجابية ومعلومات جديدة تكشف عنها مصادر

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أكدت مصادر دبلوماسية لقناة العربية أن ما تم الاتفاق عليه بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يُعتبر خطوة جيدة، لكنها مرهونة بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأشارت المصادر إلى أن هوكشتاين تلقى إشارات مشجعة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لدعم مهمته في تحقيق تقدم بين بيروت وتل أبيب.كما شددت المصادر على أن التفاهم بين بري وهوكشتاين يمثل تطورًا إيجابيًا، لكنه يبقى مشروطًا بقبول الجانب الإسرائيلي، ما يضع مصير هذا الاتفاق في دائرة الانتظار حتى إعلان موقف نتنياهو، مشيرة إلى أنّ هذه المحاولة الأخيرة لهوكشتاين في مهمته بين بيروت وتل أبيب.