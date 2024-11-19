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لبنان

بشأن الممارسات الإسرائيلية في لبنان.. هذا ما قام به اردوغان

Lebanon 24
19-11-2024 | 12:30
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أعان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء أنّ "أكثر من مليوني شخص في غزة لا يستطيعون الوصول إلى الغذاء والدواء وإسرائيل ترتكب الجرائم ضدهم على مرأى ومسمع من العالم"، داعياً "كافة الدول للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق حل الدولتين".
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وأكّد انّ "إسرائيل ستدفع ثمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة".

وحول الخطوة الّتي يقوم بها جراء العمليات الإسرائيلية في لبنان وفلسطين، قال: "سلمنا الأمين العام للأمم المتحدة رسالة بشأن الممارسات الإسرائيلية بحق فلسطين ولبنان"، معتبراً أنّ "إسرائيل تمارس جرائم وحشية في لبنان وغزة والضفة الغربية ويجب أن تزال العوائق أمام وقف هذه الجرائم". 

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