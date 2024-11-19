بشأن الممارسات الإسرائيلية في لبنان.. هذا ما قام به اردوغان

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وأكّد انّ "إسرائيل ستدفع ثمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة".وحول الخطوة الّتي يقوم بها جراء العمليات الإسرائيلية في لبنان وفلسطين، قال: "سلمنا الأمين العام للأمم المتحدة رسالة بشأن الممارسات الإسرائيلية بحق فلسطين ولبنان"، معتبراً أنّ "إسرائيل تمارس جرائم وحشية في لبنان وغزة والضفة الغربية ويجب أن تزال العوائق أمام وقف هذه الجرائم".