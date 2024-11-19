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لبنان

حزب الله: المقاومة أساس الردع.. ونرفض كشف تفاصيل المفاوضات

Lebanon 24
19-11-2024 | 12:41
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أكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، محمود قماطي، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن المقاومة اللبنانية مستمرة في التصدي للعدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن الحزب لن يسمح للعدو بتحقيق أهدافه.

وأشار قماطي إلى أن المقاومة هي التي دفعت الولايات المتحدة للتحرك لحل الأزمات، وأن لبنان وشعبه يتعرضان للتدمير بالسلاح الأميركي. كما لفت إلى أن اغتيال القيادي محمد عفيف يمثل "تجاوزًا خطيرًا" تسعى إسرائيل من خلاله لفرض معادلة جديدة، مشددًا على أن الرد سيكون موجعًا للعدو، وقال: "عندما يريد العدو إيلامنا في عاصمتنا، فسنؤلمه في عاصمته".
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وفيما يتعلق بالمفاوضات، أوضح قماطي أن الحزب أعلن مرارًا أنه لن يناقش أي بند يتعلق بها علنًا، مؤكدًا أن "الإدلاء بأي معلومة قد يضر بالمفاوض اللبناني".

على صعيد آخر، توقع قماطي أن تستمر إسرائيل في نهجها باستخدام فشل الحل السياسي كذريعة لتحميل المقاومة المسؤولية، كما حدث مع غزة، متوقعًا أن العدو الصهيوني قد يحاول إفشال أي حل مشابه في لبنان.

واختتم قماطي بالإشارة إلى تأجيل كلمة كان من المقرر أن يلقيها الشيخ نعيم قاسم لأسباب أمنية، مشيرًا إلى أن الأوضاع الميدانية تتطلب التركيز الكامل على جهود المقاومة.
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