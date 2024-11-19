إسرائيل تستكمل عدوانها على الجنوب.. استهداف مركز للجيش وعدد من المناطق

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي استهدافه لمناطق الجنوب اللبناني، مخلفًا شهداء وجرحى وأضرارًا كبيرة في الممتلكات.



ففي بلدة حبوش بمنطقة النبطية، استهدفت غارة معادية منزلًا بالقرب من الجامع، وأسفرت عن سقوط شهيدين وجريح بإصابة طفيفة، وفق حصيلة شبه نهائية، بينما لا تزال أعمال رفع الأنقاض والبحث جارية حتى اللحظة.

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كما طالت غارة جوية بلدة كفرملكي في منطقة شوران. وفي وقت متزامن، استهدفت غارات إسرائيلية بلدة دبين في قضاء مرجعيون.



وتعرضت مدينة الخيام لغارتين جويتين متتاليتين، ترافقتا مع قصف مدفعي طال أحياء البلدة. ففي بلدة حبوش بمنطقة النبطية، استهدفت غارة معادية منزلًا بالقرب من الجامع، وأسفرت عن سقوط شهيدين وجريح بإصابة طفيفة، وفق حصيلة شبه نهائية، بينما لا تزال أعمال رفع الأنقاض والبحث جارية حتى اللحظة.كما طالت غارة جوية بلدة كفرملكي في منطقة شوران. وفي وقت متزامن، استهدفت غارات إسرائيلية بلدة دبين في قضاء مرجعيون.وتعرضت مدينة الخيام لغارتين جويتين متتاليتين، ترافقتا مع قصف مدفعي طال أحياء البلدة.

وتعرضت بلدة شبيل وخراج السريرة قضاء جزين لقصف مدفعي عنقودي عنيف، كما تعرضت مناطق برغز وقليا وزلايا وأطراف المحموديّة والجرمق لقصف مدفعي معادٍ طال مجرى النهر في المناطق.

كما وطالت الغارات بلدة حناويه، في حين استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية منزلاً في الحارة القديمة في بلدة يحمر الشقيف.

وفي منطقة عين القنطرة في الصرفند، استهدفت غارة معادية مركزًا للجيش. وفي منطقة عين القنطرة في الصرفند، استهدفت غارة معادية مركزًا للجيش.

وأعلن الجيش عن استشهاد عسكريين لبنانيين جرّاء الغارة الإسرائيلية على مركز للجيش في الصرفند.



وكتب عبر حسابه على أكس: "استهدف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في بلدة الصرفند- الجنوب، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين".



بالتوازي، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على الصرفند أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 3 عناصر من الجيش وإصابة 17 شخصا بجروح من بينهم مواطنون في الأماكن المحيطة.