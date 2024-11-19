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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 06:50 من مساء اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.وفي بيان آخر قال أنّه استهدف عند الساعة 06:20 من مساء اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة برعام، بصليةٍ صاروخيّة.