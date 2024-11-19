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لبنان

"حزب الله" سيكثف عملياته في الأيام المقبلة.. إعلام إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
19-11-2024 | 14:56
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، بأن حزب الله سيكثف عملياته كوسيلة للضغط من جانبه للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن الجيش دعا الإسرائيليين إلى توخي المزيد من اليقظة في الأيام المقبلة. (روسيا اليوم) 
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