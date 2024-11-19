جثة مصابة بطلق ناري في مستشفى دار الشفاء.. ماذا في المعلومات؟

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احضر الصليب الاحمر المدعو "ي.ع.ك" جثة مصابة بطلق ناري من بندقية صيد الى مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء.وبحسب ما افادت المصادر ان الشاب كان يمارس هواية الصيد برفقة ٣ شبان من اصدقائه في منطقة بكفتين قضاء الكورة .وقد حضر الطبيب الشرعي والقوى الامنية الى المكان فيما فتح تحقيق بالحادثة لتحديد اسباب الوفاة .وعرف ان الشاب المتوفي هو من سكان منطقة ابي سمراء.