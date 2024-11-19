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لبنان

جثة مصابة بطلق ناري في مستشفى دار الشفاء.. ماذا في المعلومات؟

Lebanon 24
19-11-2024 | 23:47
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احضر  الصليب الاحمر المدعو "ي.ع.ك" جثة مصابة بطلق ناري من بندقية صيد الى مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء.

وبحسب ما افادت المصادر ان الشاب كان يمارس هواية الصيد برفقة ٣ شبان من اصدقائه في منطقة بكفتين قضاء الكورة .
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وقد حضر الطبيب الشرعي والقوى الامنية الى المكان فيما فتح تحقيق بالحادثة لتحديد اسباب الوفاة .

وعرف ان الشاب المتوفي هو من سكان منطقة ابي سمراء.
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