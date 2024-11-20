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لبنان

"الحزب" يستهدف قوة مشاة إسرائيلية... وتحقيق إصابات مؤكدة

Lebanon 24
20-11-2024 | 00:24
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أعلن حزب الله صباح اليوم الاربعاء، أنه "استهدف عند الساعة 10:00 من مساء الثلاثاء قوة مشاة إسرائيلية في وادي هونين عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، وعند الساعة 10:30 مساءً، ولدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات، استهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّه ثانٍ، أوقع فيهم إصابات مؤكدة. حاولت عند الساعة 11:10 مساءً، قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدم لسحب القتلى والجرحى، فاستهدفها المجاهدون بصاروخ موجه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".
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كما أعلن أنه "استهدف عند الساعة 12:15 من ليل الثلثاء - الأربعاء، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج (في محيط وادي هونين) المقابل لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخيّة".

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