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لبنان

في القبة.. الجيش ينفذ سلسلة مداهمات

Lebanon 24
20-11-2024 | 00:28
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نفذت قوة من الجيش سلسلة مداهمات في منطقة القبة - طرابلس فجر اليوم، جرى خلالها توقيف المدعو"م.م" في محلة القلود وجرى اقتياده الى التحقيق.

وفيما أشارت مندوبة "لبنان 24" إلى أن العمل جارٍ على تعقب عدد من المطلوبين تمهيداً لتوقيفهم، عُرف ان الموقوف مطلوب للقضاء على خلفية إشكال الذي وقع في وقت سابق وادى الى مقتل المدعو "خ.ع" في محلة الريجي القبة.
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