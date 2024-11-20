غارات متواصلة على بلدات جنوبية صباح اليوم... وشهيدان في غارة على منزل في معركة



Advertisement

تعرضت بلدة كفرشوبا قرابة التاسعة من صباح اليوم لغارة جوية هي الرابعة منذ السابعة صباحا والتي تنفذها الطائرات الحربية المعادية. وبالتزامن يتعرض سهل الخيام لقصف مدفعي مركز، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24". وقصف العدو الاسرائيلي منذ دقائق شرق بلدة برج الملوك بمدفعيته.

وتعرضت الخيام وسهل مرجعيون طوال الليل حتى ساعات الفجر الاولى لقصف مدفعي عنيف، وأطلق العدو ليلا القنابل المضيئة وحلق طيرانه على علو منخفض مطلقا البالونات الحرارية. وأطلق نيران رشاشاته الثقيلة في عملية تمشيط واسعة من خلال محاولته التقدم مرة جديدة من شرق الخيام إلى الغرب، حيث كان قد تقدم ليلًا.

كما أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة معركة ما أدى الى سقوط شهيدين.

واغار الطيران الحربي الاسرائيلي على منزل في بلدة عين بعال.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت الناقورة - ديرقانون رأس العين - الجبين - المنصوري - قانا - عيتيت - زبقين. ترافق مع قصف فسفوري ومدفعي ثقيل من عيار 155 ملم استهدف وادي حامول شمال الناقورة.



وكان الطيران الحربي شن سلسلة من الغارات ليلًا امس على بلدة جويا وحوش صور.