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لبنان

"حركة أمل" تراقب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2024 | 01:15
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قال مصدر نيابي مقرب جداً من "حركة أمل" إن المعنيين بالشأن السياسي الداخلي في الحركة يراقبون عن كثب كل التصاريح التي تصدر منذ شهرين حتى اليوم عن القوى السياسية، أي رؤساء الأحزاب والكتل النيابية والنواب المستقلين، حتى الوزراء ورجال الدين من مختلف الطوائف، وأنها سوف تتعاطى معهم مستقبلياً على أساس هذه التصاريح والمواقف، مع إحترامها الكلي والدائم لآراء الجميع .
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المصدر ختم أن هناك العديد من القوى السياسية في المعارضة، وبالرغم من الخلاف في وجهات النظر بيننا وبينها، إلا أن مواقفها وكلامها وطني ، منطقي واقعي ويحترم ويقدر خصوصية المرحلة التي يمر بها لبنان.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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