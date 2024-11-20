غياب لافت لاحد نواب" التيار": خلاف عائلي ام ماذا؟

Advertisement

تركت مواقف احد نواب "التيار الوطني الحر" الاخيرة ضد حزب الله امتعاضاً كبيراً داخل قيادة "التيار"، لا سيما وانها ذهبت بعيداً جداً في انتقاد الحرب التي شنها حزب الله ضد اسرائيل تحت عنوان "اسناد غزة".واشارت المعلومات الى ان القيادة طلبت من النائب التخفيف من لهجته ضد حزب الله تحسباً "لخط الرجعة"،وقد لاحظ العديد من الاعلاميين غيابه عن الاعلام في الفترة الماضية بعدما كان يلبي كل الدعوات الاعلامية من دون تردد.لكن مصادر اخرى اشارت الى ان السبب الاساسي لهذا الغياب خلاف عائلي كبير، أثر على النائب.وفيما جزمت مصادر في" التيار" ان الغياب مرده خيارات النائب السياسية التي تختلف عن خيارات "التيار"، سألت مصادر متابعة"هل سينضم هذا النائب الى زملائه المفصولين من التيار؟"