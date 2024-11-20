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لبنان
مؤسسات اعلامية تراجع حساباتها: تقليص نفقات او إقفال تام
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-11-2024
|
01:45
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قال مصدر إعلامي معني "إن العديد من المواقع الإلكترونية اللبنانية التي تصدر باللغات الأجنبية، من المرجح أن تتوقف عن الصدور مطلع السنة المقبلة أو يتم تقليص حجم كادرها البشري والإداري والتقني،كون تكاليفها باهظة جداً بالنسبة الى سائر المؤسسات الاعلامية.
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وأشار المصدر الى أن الرواتب في هذه المواقع تتخطى بكثير الرواتب العادية للإعلام في لبنان، وهذا ما إكتشفته الإدارة المالية منذ فترة بعدما تقصت عن الرواتب في أعرق المؤسسات الإعلامية اللبنانية، فتم إتخاذ قرار تتم دراسته إما تقليص النفقات أو الإقفال التام في الأشهر المقبلة.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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