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لبنان

ما الذي دار بين ارسلان وجنبلاط؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2024 | 02:45
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"في اطار اللقاء الطبيعي"، بهذه العبارة وصف مصدر في الحزب الديمقراطي اللقاء الذي جمع رئيس الحزب طلال ارسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط مساء أمس.
ولفت المصدر عبر "لبنان 24" الى ان اللقاء جاء استكمالاً للقاءات التي عقدت سابقاً وكان آخرها لقاء بعدران، وفي اطار التنسيق الدائم وطرح لكل المواضيع الاساسية في البلاد وكيفية الحفاظ على السلم الاهلي الداخلي وحماية الوطن ومناطق الجبل.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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