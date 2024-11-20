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لبنان

نواب "صامتون": لن نُصرّح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2024 | 03:15
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امتنع نوابٌ من "الثنائي الشيعي" عن الإدلاء بأيّ تصريحات تتعلق بتفاصيل المساعي الدقيقة التي يخوضها رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن المسودة الأميركية الخاصة بإتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
ووفق المعلومات، فإنّ هؤلاء النواب اكتفوا فقط بـ"كلام عام" عن دعم تفاوض الرئيس بري، فيما شدّد أحدهم على أنه لا يستطيع الإدلاء بأي تصريح بشأن المفاوضات لأن كل كلمة "تُحسب عليه".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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