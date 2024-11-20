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لبنان

جولة شرق أوسطية لبوريل تشمل لبنان الأحد

Lebanon 24
20-11-2024 | 03:31
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يزور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، بحسب بيان، الشرق الأوسط من 20 إلى 24 تشرين الثاني الحالي.

ويزور يوم الأحد 24 منه لبنان لعقد اجتماعات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وممثلي الأمم المتحدة في البلاد.
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ولفت البيان إلى أنه "في ظل الوضع الكارثي في غزة والتصعيد العسكري في لبنان، ستكون الرحلة فرصة لمواصلة النقاش مع الشركاء في المنطقة حول السبل الممكنة للمضي قدمًا نحو وقف إطلاق نار مستدام في غزة ولبنان، وخطوات عملية طويلة الأمد تستند إلى حل الدولتين".

وفي برنامج زيارته، بحسب البيان، سيحضر اليوم لقاءً مع الملك عبد الله الثاني في عمان، كما سيلقي كلمة في جامعة الأردن، برعاية الأميرة ريم علي.

و يلتقي غدا الخميس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وسيعقد مؤتمر صحافي مشترك عقب الإجتماع. كما سيلتقي الممثل الأعلى عددًا من القادة الفلسطينيين.

وسينتقل الجمعة إلى قبرص، حيث سيلقي كلمة في فعالية ائتلاف الدولتين من أجل إسرائيل/فلسطين مع مؤسسات المجتمع المدني من كلا البلدين يوم السبت.
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