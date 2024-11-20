22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
3
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جولة شرق أوسطية لبوريل تشمل لبنان الأحد
Lebanon 24
20-11-2024
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
يزور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، بحسب بيان، الشرق الأوسط من 20 إلى 24 تشرين الثاني الحالي.
ويزور يوم الأحد 24 منه لبنان لعقد اجتماعات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وممثلي الأمم المتحدة في البلاد.
Advertisement
ولفت البيان إلى أنه "في ظل الوضع الكارثي في غزة والتصعيد العسكري في لبنان، ستكون الرحلة فرصة لمواصلة النقاش مع الشركاء في المنطقة حول السبل الممكنة للمضي قدمًا نحو وقف إطلاق نار مستدام في غزة ولبنان، وخطوات عملية طويلة الأمد تستند إلى حل الدولتين".
وفي برنامج زيارته، بحسب البيان، سيحضر اليوم لقاءً مع الملك عبد الله الثاني في عمان، كما سيلقي كلمة في جامعة الأردن، برعاية الأميرة ريم علي.
و يلتقي غدا الخميس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وسيعقد مؤتمر صحافي مشترك عقب الإجتماع. كما سيلتقي الممثل الأعلى عددًا من القادة الفلسطينيين.
وسينتقل الجمعة إلى قبرص، حيث سيلقي كلمة في فعالية ائتلاف الدولتين من أجل إسرائيل/فلسطين مع مؤسسات المجتمع المدني من كلا البلدين يوم السبت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إذا انتظرت وصول ترامب إلى البيت الأبيض.. إسرائيل قد ترتكب خطأ كبيراً في لبنان ما هو؟
Lebanon 24
إذا انتظرت وصول ترامب إلى البيت الأبيض.. إسرائيل قد ترتكب خطأ كبيراً في لبنان ما هو؟
08:00 | 2024-11-19
19/11/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في "حزب الله".. هذه هويّة المُستهدف في "غارة مار الياس"
Lebanon 24
مسؤول في "حزب الله".. هذه هويّة المُستهدف في "غارة مار الياس"
10:38 | 2024-11-19
19/11/2024 10:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ردّ الجيش على ما حصل داخل نطاق المدينة الرياضية
Lebanon 24
هكذا ردّ الجيش على ما حصل داخل نطاق المدينة الرياضية
13:28 | 2024-11-19
19/11/2024 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُعلن عن اغتيال قائد عسكريّ في "حزب الله"... إليكم هويته
Lebanon 24
إسرائيل تُعلن عن اغتيال قائد عسكريّ في "حزب الله"... إليكم هويته
07:41 | 2024-11-19
19/11/2024 07:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي ورقة ترامب الرابحة ضد إيران؟
Lebanon 24
ما هي ورقة ترامب الرابحة ضد إيران؟
10:00 | 2024-11-19
19/11/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:05 | 2024-11-20
صواريخ "حزب الله" أصابت مبنى في إسرائيل... شاهدوا حجم الدمار الذي لحق به (فيديو)
06:02 | 2024-11-20
عبد المسيح: لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بقانون
06:00 | 2024-11-20
إذا انتهت الحرب في لبنان... هل ستستمرّ إسرائيل بمُهاجمة سوريا؟
05:50 | 2024-11-20
بدعم من المجلس النرويجي للاجئين.. مبادرات تنموية في صيدا
05:48 | 2024-11-20
كلاس عزى العماد عون بشهداء الجيش
05:44 | 2024-11-20
قبلان: اللحظة للتكاتف والتضامن الوطني
فيديو
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
20/11/2024 13:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
20/11/2024 13:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
20/11/2024 13:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24