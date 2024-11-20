عبروا الحدود إلى سوريا... كم بلغ عدد مغادري لبنان منذ بدء الحرب؟

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أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان، بأن 540 ألف شخصا غادروا لبنان منذ بدء الحرب الإسرائيلية، وقد .ووفق أرقام الأمم المتحدة، فقد غادر لبنان ما لا يقل عن 540 ألف لاجئ بعد بدء الحرب الإسرائيلية في لبنان نهاية أيلول الماضي، مبينة أن 37% من المغادرين لبنانيون، و63% من السوريين.وأشار تقرير الأمم المتحدة أيضا إلى وصول 34.992 لبنانيا إلى العراق.من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" استشهاد أكثر من 200 طفل لبناني منذ التصعيد الإسرائيلي قبل شهرين.وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في آخر تحديث لها، استشهاد 3544 لبنانيا وإصابة 15036، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان.