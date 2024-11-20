الجيش نعى ثلاثة عسكريين استشهدوا جراء استهداف العدو مركزًا له في الصرفند

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ، المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال والرقيب الشهيد آدم جرجي عون والرقيب الشهيد علي محمد حرب، الذين استشهدوا بتاريخ 19 /11 /2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند، وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهم:"• المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال- من مواليد 1 /4 /1982 صور - الجنوب.- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 27 /12 /2008.- حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- متأهل وله ولدَين.( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)* الرقيب الشهيد آدم جرجي عون- من مواليد 24 /11 /1997 الغازية – صيدا.- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 30 /3 /2015.- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- عازب.( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)•الرقيب الشهيد علي محمد حرب- من مواليد 4 /8 /1994 زوطر الشرقية – النبطية.- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.- حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- مطلق.( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)".