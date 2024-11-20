الجيش نعى الجندي عباس نحله شهيد العدوان في برج الملوك

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، "الجندي الشهيد عباس علي نحله، الذي استشهد بتاريخ 20 /11 /2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش اللبناني على طريق برج الملوك – القليعة في الجنوب، وفيما يلي نبذة عن حياته:- من مواليد 29 /10 /1998 جديدة - مرجعيون.- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 1 /1 /2022.- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- عازب.