Advertisement

لبنان

الجيش نعى الجندي عباس نحله شهيد العدوان في برج الملوك

Lebanon 24
20-11-2024 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1281046-638676999193126729.jpg
Doc-P-1281046-638676999193126729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، "الجندي الشهيد عباس علي نحله، الذي استشهد بتاريخ 20 /11 /2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش اللبناني على طريق برج الملوك – القليعة في الجنوب، وفيما يلي نبذة عن حياته:
Advertisement

-    من مواليد 29 /10 /1998 جديدة - مرجعيون.
-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 1 /1 /2022.
-    حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    عازب.     
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2024-11-20
08:13 | 2024-11-20
07:53 | 2024-11-20
07:15 | 2024-11-20
07:06 | 2024-11-20
06:54 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24